iPhone | Siri perderà la voce femminile predefinita con iOS 14 5

Advertising

SignorCEO : RT @wireditalia: Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone. Con il nuovo aggiornamento si… - RobRe62 : RT @wireditalia: Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone. Con il nuovo aggiornamento si… - TheAttitudeMag : RT @wireditalia: Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone. Con il nuovo aggiornamento si… - wireditalia : Si dice Siri e si pensa subito alla voce femminile che assiste milioni di utenti su iPhone. Con il nuovo aggiorname… - fiItervmoon : mi ricordo il primo giorno in cui ho usato l’iphone 11 e NON CAPIVO COME SPEGNERLO MI SI CONTINUAVA AD APRIRE SIRI… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone Siri

Con l'aggiornamento dei dispositivi bisognerà scegliere se optare per la voce maschile o femminile; in Italia previste anche funzioni che permetteranno di simulare cadenza e ...... lo sblocco dello smartphone tramite Apple Watch e nuove voci per. Che cos'è la ricalibrazione ...semplice tanto che parte in automatico non appena si installa iOs 14.5 beta 6 su uno degli...Con l'aggiornamento dei dispositivi bisognerà scegliere se optare per la voce maschile o femminile; in Italia previste anche funzioni che permetteranno di simulare cadenza e accenti ...Google, tuttavia contesta i risultati dicendo che ci sono errori nella metodologia del ricercatore che sovrastima i dati raccolti da Android Il sistema operativo di Google e le app preinstallate racco ...