Dramma in Inghilterra | muore a 32 anni Lee Collins | capitano dello Yeovil Town

(Di venerdì 2 aprile 2021)in. A soli 32è morto Lee, club che milita nella National League inglese, il campionato calcistico inglese di quinta serie, il più alto per squadre semiprofessionistiche. “Tutti alloFootball Club piangono la perdita deldel club Lee– si legge nel comunicato ufficiale del club – Lee purtroppo è morto ieri e i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata. Riposa in pace, Lee ...

