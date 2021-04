Denise Pipitone | a Pasquetta su una tv russa i risultati del test sul sangue di Olesya

(Di venerdì 2 aprile 2021) La mamma della bimba scomparsa non ci sarà, mentre l'avvocato Giacomo Frazzitta potrebbe partecipare via ...

Advertising

LaStampa : Denise e quei figli a noi sconosciuti - GDS_it : #Olesya è #DenisePipitone? Test del #sangue con #PieraMaggio: verdetto in onda sulla tv russa… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5 le ultime notizie sul caso Denise Pipitone dopo l'appello di una ragazza che cerca i genitori alla t… - GianmarcoFraska : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone: Lunedì confronto con gruppo sanguigno di #Olesya. “Rimaniamo con i piedi ben piantati a terra”, il me… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nel corso della prossima puntata, i giornalisti potrebbero dare risalto alla storia didopo l'appello della giovane Olesya in tv. Tra gli argomenti, inoltre, potrebbero trovare spazio ...'Ci sono parti dei due volti che hanno compatibilità'. A 'Pomeriggio Cinque' il noto criminalista forense Salvatore Musio compara le foto di, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, e Olesya Rostova , la ragazza apparsa nella tv russa pochi giorni fa e che in molti sperano sia. - - > Leggi Anche...Prosegue il torneo dei campioni, per devolvere il montepremi della ghigliottina in beneficenza. Leggi anche > Denise Pipitone. Olesya, lo scoop sulla pista russa a Pomeriggio 5: «È stato comparato il ...Il caso Denise Pipitone tiene tutti con il fiato sospeso. Spunta una data decisiva e nuovi dettagli per il gruppo sanguigno della ragazza russa ...