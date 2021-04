Daydreamer anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Can e Sanem si occupano della scelta dei costumi del nuovo spot pubblicitario per le creme, mentre Nihat ha un malore causato anche da una spiacevole notizia. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 aprile 2021) Can e Sanem si occupano della scelta dei costumi del nuovo spot pubblicitario per le creme, mentre Nihat ha un malore causato anche da una spiacevole notizia. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

DAYDREAMER, anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 Anticipazioni puntata Daydreamer - Le Ali del Sogno di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 su Canale 5 : Emre e Leyla parlano un po' tra loro affrontando i consueti problemi. Intanto Deren, che è la ...

