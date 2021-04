Chi è Tommaso Stanzani, vita privata e carriera: tutto sul ballerino di “Amici 20” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tommaso Stanzani è uno dei ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane allievo della maestra Celentano è entrato in punta di piedi nel talent fino a conquistare il cuore del pubblico da casa. Con la sua classe ed eleganza ha lasciato davvero il segno. Super divertenti anche le sue imitazioni: una carriera di attore che potrebbe affiancarsi a quella di ballerino. Chi lo sa? Sicuramente sentiremo ancora parlare di lui. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? Prima di danzare cosa faceva? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Tommaso Stanzani? La sua vita privata Tommaso ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021)è uno dei ballerini della scuola didi Maria De Filippi. Il giovane allievo della maestra Celentano è entrato in punta di piedi nel talent fino a conquistare il cuore del pubblico da casa. Con la sua classe ed eleganza ha lasciato davvero il segno. Super divertenti anche le sue imitazioni: unadi attore che potrebbe affiancarsi a quella di. Chi lo sa? Sicuramente sentiremo ancora parlare di lui. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? Prima di danzare cosa faceva? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua...

