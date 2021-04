ASTM | dal 13 aprile via all’OPA finalizzata al delisting

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – L’OPAaldi, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, avrà inizio il 13e si concluderà il 10 maggio. Lo ha comunicato l’offerente, NAF 2 SpA, che ha pubblicato in data odierna il documento di offerta, approvato ieri da CONSOB, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria. L’offerta, annunciata il 22 febbraio, è lanciata attraverso il veicolo NAF 2, società posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria che a sua volta è partecipata al 60% da Aurelia (Famiglia Gavio) e al 40% da Mercure (fondo Ardian). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il giorno 17 maggio, l’offerente pagherà a ciascun aderente all’offerta un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ASTM dal

ilmessaggero.it

L'OPA finalizzata al delisting di, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, avrà inizio il 13 aprile e si concluderà il 10 maggio. Lo ha ...... la società Autostrada del Brennero S.p.a., Enel Green Power, il Gruppo autostradale- SIAS / ... con una ricerca scientifica elaborataDipartimento di Psicologia dell'Università Sapienza. Il ...(Teleborsa) – L’OPA finalizzata al delisting di ASTM, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, avrà inizio il 13 ...Prezzo 25,6 euro, premio del 28,8% rispetto a pre-lancio Opa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto ...