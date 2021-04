Ama, nuovo Tmb e 57% e differenziata ma no chiusura ciclo (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Nessun impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti dopo il pre-trattamento. Un nuovo Tmb, la cui localizzazione e’ ancora da individuare. Quattro tritovagliatori. Un nuovo impianto di ultima generazione per la frazione secca della capacita’ di 60.000 tonnellate annue (o due impianti di capacita’ equivalente), anche in questo caso senza un sito individuato. E poi: tre impianti per la gestione dell’organico oltre a quello esistente a Maccarese: uno a Cesano, l’altro a Casal Selce ed un terzo, il piu’ grande, da oltre 100/150mila tonnellate annue, su un sito ancora da identificare. Nuovi mezzi per la raccolta e lo spazzamento. E l’obiettivo di arrivare al 57,4% di differenziata entro il 2024. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi fissati dal piano industriale di Ama, appena approvato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – Nessun impianto per ladeldei rifiuti dopo il pre-trattamento. UnTmb, la cui localizzazione e’ ancora da individuare. Quattro tritovagliatori. Unimpianto di ultima generazione per la frazione secca della capacita’ di 60.000 tonnellate annue (o due impianti di capacita’ equivalente), anche in questo caso senza un sito individuato. E poi: tre impianti per la gestione dell’organico oltre a quello esistente a Maccarese: uno a Cesano, l’altro a Casal Selce ed un terzo, il piu’ grande, da oltre 100/150mila tonnellate annue, su un sito ancora da identificare. Nuovi mezzi per la raccolta e lo spazzamento. E l’obiettivo di arrivare al 57,4% dientro il 2024. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi fissati dal piano industriale di Ama, appena approvato ...

Advertising

halam_turbanli : RT @CentoxCentoProd: Ho fame! Pure loro vanno bene Layla di #Signa, ama la #CXC ma fargli scopare @alexmagnicxc e @FrancoCaderi però non è… - nicola_vecchio : Bob Marley - Is This Love - shiraznroses : la prof di russo ci ha dato delle domande a cui rispondere tra cui 'se tornassi indietro sceglieresti di nuovo di s… - paradisocomment : RT @MaryErienne1983: sorride di nuovo.' Beatrice: “A lei è successo?” Gloria: “Sì.” Beatrice: “Spero di essere altrettanto fortunata.” Glor… - IEccalla : @Sere41754837 Ama e muoviti a tornare fatti un profilo nuovo...che io ultima volta a Narnia sono stata 16 ore...senza te non posso stare ?? -