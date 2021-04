WRC ibrido | accordo di tre anni a partire dal 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021) La FIA ha confermato l’impegno preso da Hyundai, Toyota e M-Sport Ford per il, quando verrà disputato il primo campionato WRCdella storia. L’triennale avrà come punto centrale la sicurezza, la gestione dei costi e la sostenibilità. L’impegno dei tre costruttori della serie rappresenta una nuova pietra miliare per lo sport. Al momento solo M-Sport Ford ha già testato la propria nuova vettura ibrida, la quale dovrebbe essere una Fiesta. Se Toyota sta lavorando alla Yaris GR, Hyundai ha solamente annunciato la nuova i20 N. L’di tregarantisce migliore pianificazione Le tre aziende automobilistiche hanno confermato la stretta collaborazione iniziata nel 2019, quando è stata annunciata la tecnologia ibrida adal. La ...