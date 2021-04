Una Vita, anticipazioni: FELIPE sul punto di strangolare URSULA! (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima di uscire definitivamente dalla telenovela Una Vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si farà dei nuovi nemici. Uno di questi sarà FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo), il quale arriverà addirittura a tentare di strangolare l’ex istitutrice nelle prossime settimane di programmazione della soap. Tale svolta arriverà in seguito ad una controversa “rivelazione” della donna, scopriamo insieme quale… Una Vita, trame: Ursula scopre che Santiago è un impostore Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Ursula scoprirà da Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che Santiago Becerra (Aleix Melé) non è il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ma un impostore. Questo particolare farà andare su tutte le furie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), arrabbiata per essere ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima di uscire definitivamente dalla telenovela Una, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si farà dei nuovi nemici. Uno di questi saràAlvarez Hermoso (Marc Parejo), il quale arriverà addirittura a tentare dil’ex istitutrice nelle prossime settimane di programmazione della soap. Tale svolta arriverà in seguito ad una controversa “rivelazione” della donna, scopriamo insieme quale… Una, trame: Ursula scopre che Santiago è un impostore Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle, sapete già che Ursula scoprirà da Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che Santiago Becerra (Aleix Melé) non è il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ma un impostore. Questo particolare farà andare su tutte le furie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), arrabbiata per essere ...

