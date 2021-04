Udine | 1 arrestato | 2 denunciati e 7 sanzionati covid

(Di giovedì 1 aprile 2021) Un pomeriggio di controllo del territorio: 1, 2e 7. Questo il bilancio di un pomeriggio di lavoro degli agenti della Polizia di Stato del Nucleo Volanti della Questura die del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che affianca i primi nei servizi di controllo del territorio in città, finalizzati alla prevenzione dei reati ed al contrasto dell’immigrazione clandestina. Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna ieri, 31 marzo, poco prima delle ore 17 incrociava nei pressi di Piazza I Maggio un’auto il cui conducente, alla vista dei poliziotti, abbassava repentinamente lo sguardo. Gli agenti, insospettiti dal gesto, invertivano la marcia, fermavano l’auto ed identificavano i due giovani a bordo. Notando un eccessivo nervosismo ...

Personale della Polizia di Stato in forza alla Sezione Volanti della Questura diieri sera haun 50enne italiano che li aveva minacciati con un bastone. Una prima volta, verso le 21.30, gli agenti erano intervenuti nell'abitazione dell'uomo perché aveva aggredito ...CAPRIVA DEL FRIULI - Un uomo di 25 anni, di nazionalità romena, con numerosi precedenti specifici e da poco uscito da un carcere italiano per analoghi fatti, è statodai Carabinieri di Gorizia perché sospettato del raid notturno all'Eurospin di Capriva del Friuli , compiuto l'8 marzo scorso. Qualche giorno fa, nel corso di un controllo, l'uomo è stato ...Una persona arrestata, due denunciate e sette sanzionate per violazione delle norme anticovid. È il bilancio di un'attività di controllo del territorio eseguita mercoledì pomeriggio a Udine ...Un focus particolare è stato realizzato nelle giornate del 29 e 30 marzo dove, a fianco della Polizia di Stato, ha operato personale qualificato dell’Ufficio Veterinario Accertamenti Comunitari di ...