Tutti sulla propria barca (Di giovedì 1 aprile 2021) Pandemia e ricerca di distanziamento danno una forte spinta ad acquisti e noleggi d'imbarcazioni. Tra prenotazioni triplicate e cantieri nautici che non riescono a star dietro agli ordini, il settore prende il largo. Perdere lo sguardo verso la sottile linea blu dell'orizzonte, attraccare in una caletta deserta dalla sabbia morbida e poi tuffarsi in acque cristalline. Come ogni storia d'amore, quella per il mare è un passione che le restrizioni della pandemia hanno rafforzato. L'estate è ancora lontana, ma è già esplosa la voglia di rompere gli ormeggi con la quotidianità, lasciandosi alle spalle mascherine e zone rosse. E quale mezzo migliore della barca per non avere a che fare con il distanziamento e godersi in tranquillità, nell'assoluta sicurezza della solitudine marina, un pezzo di vacanza. A vela o a motore, in leasing, in affitto o di ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 aprile 2021) Pandemia e ricerca di distanziamento danno una forte spinta ad acquisti e noleggi d'imzioni. Tra prenotazioni triplicate e cantieri nautici che non riescono a star dietro agli ordini, il settore prende il largo. Perdere lo sguardo verso la sottile linea blu dell'orizzonte, attraccare in una caletta deserta dalla sabbia morbida e poi tuffarsi in acque cristalline. Come ogni storia d'amore, quella per il mare è un passione che le restrizioni della pandemia hanno rafforzato. L'estate è ancora lontana, ma è già esplosa la voglia di rompere gli ormeggi con la quotidianità, lasciandosi alle spalle mascherine e zone rosse. E quale mezzo migliore dellaper non avere a che fare con il distanziamento e godersi in tranquillità, nell'assoluta sicurezza della solitudine marina, un pezzo di vacanza. A vela o a motore, in leasing, in affitto o di ...

marcodimaio : L’approvazione unanime della Camera dell’emendamento della collega @LAnnibali e di tutti i gruppi parlamentari sul… - TNannicini : Grazie a @Elodiedipa e @Fedez per aver acceso l’attenzione di tutti su una battaglia di libertà come quella sulla… - Pontifex_it : 'Perché avete paura? Non avete ancora fede?' (Mc 4,35-41) Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti… - MassimoChiaram7 : RT @Lucrezi97533276: Tutti sulla nave da crociera Grandiosa a vedere come si rispettano le regole .... dice la bracciante agricola Bellanov… - gstelluti : @TeresaBellanova Tutti sulla nave da crociera Grandiosa a vedere come si rispettano le regole... dice la bracciante… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti sulla Colpi a salve dal terrazzo per interrompere una lite ...Roma una ventina tra uomini e donne che presidiavano l'ingresso di un condominio che affaccia sulla ... Il rumore dei colpi ha provocato l'immediato allontanamento di tutti i presenti e chiaramente l'...

Dall'idea di due giovani di San Giovanni, ecco l'unico cimitero virtuale per animali al mondo All'interno del sito ci sono servizi gratuiti a disposizione di tutti, ed altri servizi in ...sconti e promozioni su articoli e mangimi per animali su piattaforme on - line e sconti provvigionali sulla ...

Denise Pipitone, chi è Olesya Rostova. Tutti i dubbi sulla ragazza russa Quotidiano.net Spoiler Il Paradiso delle Signore 31/3: Guarnieri indaga sul passato di Romagnoli Si chiude un mese con la puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 31 marzo 2021. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno colpi di scena. Salvatore continuerà a litigare ...

Covid Veneto, Zaia: “Stiamo finendo i vaccini” Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...

...Roma una ventina tra uomini e donne che presidiavano l'ingresso di un condominio che affaccia... Il rumore dei colpi ha provocato l'immediato allontanamento dii presenti e chiaramente l'...All'interno del sito ci sono servizi gratuiti a disposizione di, ed altri servizi in ...sconti e promozioni su articoli e mangimi per animali su piattaforme on - line e sconti provvigionali...Si chiude un mese con la puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 31 marzo 2021. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno colpi di scena. Salvatore continuerà a litigare ...Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...