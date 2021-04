Travolto mentre attraversa la strada a Penne

(Di giovedì 1 aprile 2021) 53enne residente a Farindolalain viale San Francesco a: trasportato in elicottero a Pescara uomo di 53 anni di Farindola è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Pescara a seguito di un incidente avvenuto questa mattina verso le 11 a. L’uomo stavando lalungo viale

Advertising

infoitinterno : Travolto da furgone mentre è in moto: muore carabiniere napoletano - liamstalent : RT @deidda: Si chiamava Riccardo Maestrale il militare, di soli 22 anni, che ha perso la vita travolto da una vettura mentre prestava socco… - ItaliaViva_EU : RT @LauraGaravini: Vicina alla famiglia di Riccardo #Maestrale, giovane militare travolto mentre prestava soccorso in autostrada. Nel suo g… - marialivia02 : RT @deidda: Si chiamava Riccardo Maestrale il militare, di soli 22 anni, che ha perso la vita travolto da una vettura mentre prestava socco… - domemuollo : RT @deidda: Si chiamava Riccardo Maestrale il militare, di soli 22 anni, che ha perso la vita travolto da una vettura mentre prestava socco… -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto mentre

Giornale di Brescia

...dall'esportazione di petrolio si può capire perché la profonda crisi del settore abbia... la Russia e l'Iranper quanto riguarda gli americani finché non verrà in qualche modo rimosso o ...I peloritani vedono allungare le distanze dai concittadini dell'Acril Marina resta in una ... Al 3' l'ex Alessandro Arena vienein area da Baldeh, il rigore è trasformato da Lodi pur ...Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni ha rischiato di ferirsi gravemente in un incidente accaduto in pieno centro a Origgio: mentre da piazza Incidente nel centro di Origgio, dove questo pomeriggio ...LinkedIn annuncia a breve il lancio del beta test di una funzione molto simile a ClubHouse, con stanze audio per connessioni professionali ...