Spezia, Italiano: “Speriamo di terminare stagione esaudendo il desiderio dei tifosi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo Spezia tornerà in campo sabato 3 aprile dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che hanno portato via a mister Vincenzo Italiano ben 8 elementi. Matteo Ricci con l'Italia di mancini, Pobega, Marchizza e Maggiore hanno giocato con l'Italia U21 mentre Erlic per il Portogallo sempre U21. L'albanese Ismajli, il sudafricano Gyasi e l'angolano Nzola sono gli altri nazionali impegnati con le rispettive nazionali. Questa sera il tecnico delle Aquile Vincenzo Italiano, intervenuto a SportItalia, ha parlato della propria vita da tecnico dello Spezia. “La mia è un’idea che parte da calciatore -riporta Tmw.com- avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Lotornerà in campo sabato 3 aprile dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che hanno portato via a mister Vincenzoben 8 elementi. Matteo Ricci con l'Italia di mancini, Pobega, Marchizza e Maggiore hanno giocato con l'Italia U21 mentre Erlic per il Portogallo sempre U21. L'albanese Ismajli, il sudafricano Gyasi e l'angolano Nzola sono gli altri nazionali impegnati con le rispettive nazionali. Questa sera il tecnico delle Aquile Vincenzo, intervenuto a SportItalia, ha parlato della propria vita da tecnico dello. “La mia è un’idea che parte da calciatore -riporta Tmw.com- avevo allenatori e maestri bravi. Quando lo diventi cerchi di attingere da quello che hai imparato, nelle varie categorie fai tanti errori dove riesci a perfezionare tante cose. Delle soddisfazioni che arrivano in ...

