'sinner, non sei umano, hai 15 anni e giochi già così' - jannik spazza via bublik:e'semifinale (Di giovedì 1 aprile 2021) Luca Marianantoni per gazzetta.it sinner bublik Continua a sognare Jannik sinner, che si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Miami superando per 7 - 6(5) 6 - 4 il kazako Alexander bublik. Che stringendo la mano ... Leggi su dagospia (Di giovedì 1 aprile 2021) Luca Marianantoni per gazzetta.itContinua a sognare J, che si qualifica per le semifinali del Masters 1000 di Miami superando per 7 - 6(5) 6 - 4 il kazako Alexander. Che stringendo la mano ...

Advertising

WeAreTennisITA : ?? 'Tu non sei umano, hai 15 anni e giochi in questa maniera. Complimenti'. Così Bublik a Sinner, che invece ha det… - angelomangiante : Un'altra conferma della solidità mostruosa di #Sinner. Ha tecnica, ha capacità di soffrire, ha risorse immense ne… - WeAreTennisITA : Primo set Sinner ?? Bublik ha giocato meravigliosamente non dando mai due palle uguali a Sinner per quasi tutto il p… - rkolo_ : Non sapevo che i robot avessero la barba, quanto sei forte Jannik??. @janniksin… - LelioLpjr03 : RT @LelloPinto: Arrivato stanco, Medvedev perde malamente con Bautista Agut. Adesso il ns Campione SINNER ha la chance per fare la Storia.… -