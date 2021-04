Questa bimba oggi a 70 anni è una delle regine della tv: l’avete riconosciuta? (Di giovedì 1 aprile 2021) Artista eclettica, talento innato per il palcoscenico fin da bambina ha dimostrato la sua predisposizione per lo spettacolo e alcune immagini di lei da piccola confermano quanto le piacesse esibirsi. Stiamo parlando di Loretta Goggi oggi considerata una delle regine della tv, in auge e richiesta anche nei parterre più popolari del momento. Lo scatto che la ritrae da piccola rivela la passione per l’arte che ha sempre avuto: una bimba curiosa e interessata anche a quello che non comprendeva. Loretta Goggi dalla tv al palco dell’Ariston: il successo inatteso di Maledetta Primavera Il debutto nel mondo dello spettacolo per Loretta Goggi è avvenuto quando ancora era una bambina e i genitori l’accompagnavano sul set. Ha lavorato in radio, ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Artista eclettica, talento innato per il palcoscenico fin da bambina ha dimostrato la sua predisposizione per lo spettacolo e alcune immagini di lei da piccola confermano quanto le piacesse esibirsi. Stiamo parlando di Loretta Gconsiderata unatv, in auge e richiesta anche nei parterre più popolari del momento. Lo scatto che la ritrae da piccola rivela la passione per l’arte che ha sempre avuto: unacuriosa e interessata anche a quello che non comprendeva. Loretta Gdalla tv al palco dell’Ariston: il successo inatteso di Maledetta Primavera Il debutto nel mondo dello spettacolo per Loretta Gè avvenuto quando ancora era una bambina e i genitori l’accompagnavano sul set. Ha lavorato in radio, ...

