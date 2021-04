Quando il Covid dà alla testa

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un anno di studi scientifici e di casi clinici, è sempre più evidente che il coronavirus colpisce anche il cervello, con conseguenze neurologiche a lungo termine: vuoti di memoria, «nebbia» mentale, disorientamento, depressione. Un'emergenza destinata a crescere, e che va affrontata. Anche a livello sociale. Una giovane madre americana di quattro bambini in cura da uno psichiatra perché, nei suoi deliri psicotici, immagina di decapitare i figli. Una studentessa francese che, in un video, racconta di soffrire di disturbi cognitivi e incapacità di trattenere i ricordi. Un medico italiano, noto pneumologo, che nel suo forum racconta come: «Talvolta vengo assalito da uno stato di disperazione, ai limiti di una condizione psicotica non motivata da nulla, considerando che il peggio è passato e sono in compagnia di mia moglie in assoluta serenità». I tre casi, così come tanti altri che ...