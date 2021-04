L’Opec+ si accorda su aumento graduale della produzione Petrolio scatta in rally

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) –ha raggiunto un accordo per l’nei prossimi 3 mesi. Lo annuncia al termine del meeting odierno il gruppo dei produttori di greggio, che comprende il cartello Opec ed i membri esterni come la Russia. I produttori di greggio si sono quinditi per un parziale allentamentostretta produttiva attuata nel periodo dell’emergenza Covid, che oggi sottrae circa 7 milioni di barili al giorno al mercato. La decisione è stata assunta dai produttori diin seguito a pressioni interne ed esterne al cartello, per fornire un quantitativo sufficiente a sostenere la ripresa economica, evitare un effetto boomerang ed abbassare i prezzi deldagli attuali 60 dollari. “I ...