In ansia per le dosi. La macchina vaccinale è in riserva (Di giovedì 1 aprile 2021) Un'ora sola può fare la differenza, figuriamoci ventiquattro. Le prossime saranno determinanti per il prosieguo della campagna vaccinale al ritmo raggiunto finora. Mancano le dosi e se non ne arriveranno altre in diverse Regioni la macchina potrebbe fermarsi. Lo ha detto chiaramente lanciando l'allarme stamattina Alessio D'Amato. "Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio. Impossibile fare i richiami, tanto per cominciare. Un rischio con cui potrebbe trovarsi a fare i conti anche il Veneto, come ha fatto capire ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, preoccupato perché la carenza di dosi e l'impossibilità di avere certezze su forniture e nuovi carichi in ...

