I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sostituito? Arriva il Tapiro di Striscia la Notizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo scorso ottobre Giancarlo Magalli festeggiava i 30 anni de I Fatti Vostri, ora circolano voci che questa potrebbe essere la sua ultima stagione al timone della nota trasmissione di Rai 2. Al suo posto potrebbe Arrivare Salvo Sottile. Proprio a seguito delle indiscrezioni fatte trapelare da TvBlog, Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5 al momento condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ha deciso di consegnare il Tapiro d'Oro a Giancarlo Magalli. Intercettato da Valerio Staffelli, il presentatore per la prima volta ha commentato i rumors secondo cui la sua presenza ai Fatti Vostri è seriamente in bilico. Magalli dunque ha dichiarato: "Salvo ...

