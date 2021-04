Focolaio nella rsa Borea di Sanremo, positivi otto ospiti vaccinati: sette sono asintomatici (Di giovedì 1 aprile 2021) nella struttura Casa Serena sono 14 i positivi, tra cui 9 dipendenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino da pochi giorni Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 aprile 2021)struttura Casa Serena14 i, tra cui 9 dipendenti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino da pochi giorni

Advertising

fattoquotidiano : Focolaio nella Nazionale italiana: 5 positivi al Covid, tra cui Leonardo Bonucci - MatteoPedrosi : @IlMontanari Ci sono stati dei positivi in prima squadra (5 credo) e ora focolaio nella Primavera - LAROMA24 : Empoli, focolaio nella Primavera: 16 positivi #AsRoma - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? #Nazionale, altre 3 membri dello staff positivi al #Covid ?? Segui la cronaca in tempo reale ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Nazionale, altre 3 membri dello staff positivi al #Covid ?? Segui la cronaca in tempo reale ?? #LeBombeDiVlad #LBDV #… -