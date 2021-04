Firmata l’ordinanza: a Pasqua dalle 13 supermercati chiusi e niente seconde case per chi non risiede nella regione (Di giovedì 1 aprile 2021) La chiusura vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri in quelli con più di 10 mila Leggi su lastampa (Di giovedì 1 aprile 2021) La chiusura vale per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e 2.500 metri quadri in quelli con più di 10 mila

Advertising

Agenzia_Ansa : Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di l… - Miti_Vigliero : RT @StampaTorino: Firmata l’ordinanza: a Pasqua dalle 13 supermercati chiusi e niente seconde case per chi non risiede nella regione https:… - infoitinterno : Firmata l’ordinanza: a Pasqua dalle 13 supermercati chiusi e niente seconde case per chi non risiede nella regione - StampaTorino : Firmata l’ordinanza: a Pasqua dalle 13 supermercati chiusi e niente seconde case per chi non risiede nella regione… - 0766news_TripTv : Civitavecchia. Dal 3 al 5 aprile chiusi parchi, giardini e tre accessi al mare: firmata l'ordinanza #0766news… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmata l’ordinanza Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE