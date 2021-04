Every House Is Haunted: su Netflix l’horror di Corin Hardy (Di giovedì 1 aprile 2021) Arriverà prossimamente su Netflix Every House Is Haunted, un horror diretto da Corin Hardy da una sceneggiatura di Jason Pagan e Andrew Deutschman Corin Hardy, regista di The Nun and Gangs of London, dirigerà un horror dal titolo Every House Is Haunted per Netflix, con Jason Pagan e Andrew Deutschman che si occuperanno della sceneggiatura. Sam Raimi e Zainab Azizi saranno i produttori per la Raimi Productions; mentre Roy Lee rappresenterà la Vertigo Entertainment. Andrew Childs, invece ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Il progetto ha ricevuto una serie di offerte da parte di diversi network e streamer, ma alla fine è stato Netflix ad avere la meglio. Il ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021) Arriverà prossimamente suIs, un horror diretto dada una sceneggiatura di Jason Pagan e Andrew Deutschman, regista di The Nun and Gangs of London, dirigerà un horror dal titoloIsper, con Jason Pagan e Andrew Deutschman che si occuperanno della sceneggiatura. Sam Raimi e Zainab Azizi saranno i produttori per la Raimi Productions; mentre Roy Lee rappresenterà la Vertigo Entertainment. Andrew Childs, invece ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo. Il progetto ha ricevuto una serie di offerte da parte di diversi network e streamer, ma alla fine è statoad avere la meglio. Il ...

