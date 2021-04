Edilizia USA | calano le spese a febbraio

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Rallenta leggermente la crescita delleper costruzioni in USA nel mese di. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.516,9 miliardi di dollari registrando un calo dello 0,8% dopo il +1,2% di gennaio (rivisto da +1,7%). Il dato risulta tuttavia migliore delle stime degli analisti che erano per una contrazione maggiore, ovvero dell’1%. Su base annua si è visto invece un incremento del 5,3%. Tra le costruzioni private, le cuisono scese dello 0,2% a 1.165,7 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono calate dello 0,2% a 717 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un decremento dell’1,7% a 351 miliardi di dollari.

