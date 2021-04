Denise Pipitone, la pista russa che fa sperare: prelevato oggi il Dna (Di giovedì 1 aprile 2021) La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, dice di essere “cautamente speranzosa”. Parla a Chi l’ha visto l’avvocato Giacomo Frazzitta È stato prelevato oggi il Dna dalla ragazza che è andata in una trasmissione russa per trovare sua madre. Nei prossimi giorni sapremo se Olesya Rostova, questo il nome (dato in orfanotrofio), è Denise Pipitone, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. Ieri sera, la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?” ha fatto luce sul caso. Piera Maggio, la mamma di Denise, è intervenuta con un messaggio audio. Queste le sue parole: “Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla. Vogliamo ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) La mamma di, Piera Maggio, dice di essere “cautamente speranzosa”. Parla a Chi l’ha visto l’avvocato Giacomo Frazzitta È statoil Dna dalla ragazza che è andata in una trasmissioneper trovare sua madre. Nei prossimi giorni sapremo se Olesya Rostova, questo il nome (dato in orfanotrofio), è, la piccola scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo, nel Trapanese. Ieri sera, la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?” ha fatto luce sul caso. Piera Maggio, la mamma di, è intervenuta con un messaggio audio. Queste le sue parole: “Vogliamo rimanere con i piedi per terra, cautamente speranzosi anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla. Vogliamo ...

