Da oggi Apple deve permettere di installare app locali durante la configurazione dei device in Russia (Di giovedì 1 aprile 2021) Il braccio di ferro tra Apple e Putin lo ha decisamente vinto Putin. Con una legge che entra in vigore oggi e che riguarda tutti i tipi di dispositivi elettronici la Russia ha stabilito che tutti i prodotti nel paese devono far comparire una finestra durante la prima configurazione perché l'utente possa scegliere quali applicazioni utilizzare (browser wev, client social, app mail, antivirus). Selezionandole l'utente le troverà già installate alla fine della configurazione iniziale. Nonostante all'inizio Apple avesse affermato che se questa legge fosse passata avrebbe ritirato i propri prodotti dal paese, alla fine hanno vinto i guadagni che la Russia offre alla mela e la nuova configurazione device ...

