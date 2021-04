Da giudice top a quasi imputato: Fuzio nei guai per una soffiata (Di giovedì 1 aprile 2021) Luca Fazzo Chiesto il processo per l'ex Pg di Cassazione, insieme agli ex pm Palamara e Fava accusati per uno scoop Processo a colui che fu uno dei magistrati più potenti d'Italia, Riccardo Fuzio. Ma anche processo a uno scoop giornalistico, gli articoli che rivelarono una parte cruciale dei veleni della Procura di Roma. A chiederlo è la Procura di Perugia, che accusa Fuzio di rivelazione di segreti d'ufficio per una «soffiata» che fece a Luca Palamara; e sullo stesso banco degli imputati vuole portare Palamara e il suo ex collega Stefano Fava, accusati di essere le fonti dello scoop che rivelò i veleni romani. La richiesta è stata notificata ieri agli indagati. La vicenda che riguarda Fuzio è tanto semplice quanto significativa: il 3 aprile 2019 l'allora procuratore generale della Cassazione avvisa ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Luca Fazzo Chiesto il processo per l'ex Pg di Cassazione, insieme agli ex pm Palamara e Fava accusati per uno scoop Processo a colui che fu uno dei magistrati più potenti d'Italia, Riccardo. Ma anche processo a uno scoop giornalistico, gli articoli che rivelarono una parte cruciale dei veleni della Procura di Roma. A chiederlo è la Procura di Perugia, che accusadi rivelazione di segreti d'ufficio per una «» che fece a Luca Palamara; e sullo stesso banco degli imputati vuole portare Palamara e il suo ex collega Stefano Fava, accusati di essere le fonti dello scoop che rivelò i veleni romani. La richiesta è stata notificata ieri agli indagati. La vicenda che riguardaè tanto semplice quanto significativa: il 3 aprile 2019 l'allora procuratore generale della Cassazione avvisa ...

