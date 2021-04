Concorsi Comune di Ortona, 17 posti per vari profili professionali. Come partecipare (Di giovedì 1 aprile 2021) Tre nuovi Concorsi sono stati indetti dal Comune di Ortona per coprire un totale di 17 posti. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2021, riguardano in particolare la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di: 8 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C; 3 posti di Agente di Polizia Municipale, categoria C; 6 posti di Istruttore tecnico, categoria C. Ai Concorsi si applica una riserva di posti per i volontari delle Forze Armate, a questa categoria sono riservati: 2 degli 8 posti di Istruttore amministrativo; 1 dei 3 posti di Agenti di Polizia Municipale; 2 dei 6 posti di Istruttore tecnico. Al concorso per Istruttore Amministrativo ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 aprile 2021) Tre nuovisono stati indetti daldiper coprire un totale di 17. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2021, riguardano in particolare la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di: 8di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C; 3di Agente di Polizia Municipale, categoria C; 6di Istruttore tecnico, categoria C. Aisi applica una riserva diper i volontari delle Forze Armate, a questa categoria sono riservati: 2 degli 8di Istruttore amministrativo; 1 dei 3di Agenti di Polizia Municipale; 2 dei 6di Istruttore tecnico. Al concorso per Istruttore Amministrativo ...

