Brit Awards 2021 | Dua Lipa fa il pieno di nominations | “Sono sulla luna”

(Di giovedì 1 aprile 2021) La primavera è arrivata, e con lei anche il periodo delle premiazioni artistiche rispetto a tutto ciò che è stato pubblicato nel 2020. In realtà questo legame è una vera e propria novità: sia per quanto riguarda il cinema, sia rispetto ai premi musicali, il calendario degli eventi è stato protagonista di una serie di rinvii a causa delle difficoltà pandemiche. Bene o male però tutto finirà per svolgersi,compresi. I premi relativi alla discografiaannica verranno infatti consegnati il prossimo 11 maggio, nella solita cornice londinese della O2 Arena, rigorosamente a porte chiuse. Poche ore fastate rese pubbliche le candidature ufficiali: tra queste spicca nettamente il nome di Dua. Lo show sarà condotto per il quarto anno consecutivo da Jack Whitehall. Come sempre ci ...

