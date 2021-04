Álvaro Soler torna single | amore finito con Sofia Ellar dopo cinque anni

Advertising

najmafabray : alvaro soler è single e io sono pronta per lui ??????? - GammaStereoRoma : Alvaro Soler - La Cintura - RadioRF101 : #NowPlaying Magia - ALVARO SOLER @Radiorf101 #RF101 - zazoomblog : Álvaro Soler è di nuovo single: finita la storia con Sofia Ellar - #Álvaro #Soler #nuovo #single: #finita - doomboy : Le canzoni di Alvaro Soler mentre siamo chiusi dentro e fuori esplode la primavera sono una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo... -

Ultime Notizie dalla rete : Álvaro Soler

Fortune Italia

torna single e lo annuncia ufficialmente sui social. Amore finito per il cantante spagnolo dopo cinque anni di relazione con la collega Sofia Ellar , a cui era legato dal 2016. Leggi ...finita la storia d'amore trae Sofia Ellar. Ad annunciarlo, sui social, entrambi, con lo stesso post e la stessa foto, ricordo di una giornata felice insieme. "Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma dato ...