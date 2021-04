Altarini e targhe criminali | rimosse quelle in ricordo di Luigi Bevar e Gennaro Castaldi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prosegue la rimozione dicommemorative ecelebrativi in memoria di pregiudicati scomparsi e affiliati ai clan camorristici. Sono due quelli rimossi nella giornata di oggi. Il primo altarino era localizzato a Cercola, in via Faraone. L’amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell’ordine, ha provveduto stamattina alla rimozione del manufatto dedicato a, pregiudicato ucciso il 27 gennaio 2003 in un agguato di camorra. Sempre in mattinata, l’Amministrazione Comunale di Napoli, assistita dalla Forze dell’ordine ha attuato la rimozione di una targa commemorativa, posta tra via Sambuco e via Toscanini, nel quartiere Ponticelli dedicata a, pregiudicato ucciso in una stesa nel 2013. Il programma di ...