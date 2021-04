Al via l’ETF sullo sport Si può puntare su Juve | Roma e Lazio

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) Novità in arrivo nel mondo della finanzaiva. Come riporta Forbes, la società di investimenti Roundhill Investment lancerà un exchange-trade fund (ETF), fondi di investimento legati a un paniere di titoli, che permetterà agli investitori di scommettere sull’andamento del mercato dello. La stessa società aveva già lanciato ETF per quanto riguarda il mondo delle L'articolo