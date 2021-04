Adozioni gay, Povia: «Con le leggi si può fare tutto ma i bimbi nascono da una donna e un uomo» (Di giovedì 1 aprile 2021) «Con le leggi si può fare tutto, ma non dimentichiamoci che dal giorno zero del mondo, i bambini nascono da un ovulo femminile e uno spermatozoo maschile. Nnon lo dico io». Povia interviene sul tema del via libero dato dalla Cassazione alle Adozioni da parte delle coppie gay e, ancora una volta, si caratterizza come una voce fuori dal mainstream che attraversa il mondo dello spettacolo su questi argomenti. Prima di tutto rifiutando di adottare una posizione «ideologica» sul tema. «L’amore sembra più una scusa ideologica» «Mettere di mezzo sempre l’amore sembra più una scusa ideologica», ha spiegato Povia che, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha poi chiarito con parole semplici di non avere a sua volta una posizione pregiudiziale sulla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) «Con lesi può, ma non dimentichiamoci che dal giorno zero del mondo, i bambinida un ovulo femminile e uno spermatozoo maschile. Nnon lo dico io».interviene sul tema del via libero dato dalla Cassazione alleda parte delle coppie gay e, ancora una volta, si caratterizza come una voce fuori dal mainstream che attraversa il mondo dello spettacolo su questi argomenti. Prima dirifiutando di adottare una posizione «ideologica» sul tema. «L’amore sembra più una scusa ideologica» «Mettere di mezzo sempre l’amore sembra più una scusa ideologica», ha spiegatoche, intervistato dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha poi chiarito con parole semplici di non avere a sua volta una posizione pregiudiziale sulla ...

