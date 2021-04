A Rimini servizi sociali diffusi e rafforzati contro disagi da Covid

Leggi su dire

(Di giovedì 1 aprile 2021) RIMINI – I Servizi sociali del Comune di Rimini piantano le gambe sul territorio. Una “gamba fisica e una digitale”. Infatti, per affrontare le conseguenze socio sanitarie della pandemia, e nell’ambito del progetto ‘Rimini fabbrica italiana di benessere e salute’, l’amministrazione, in collaborazione con Regione, Università di Bologna e Ausl Romagna, andrà a creare “nuovi spazi di iniziativa sociale” per combattere il disagio diffusi nella città, da Viserba a Miramare. Non solo. Una piattaforma digitale porterà direttamente sul proprio smartphone tutta una serie di consulenze per combattere solitudine e disagio.