Via libera della Cassazione all’adozione all’estero da parte di coppie gay. Nessuna apertura sulla maternità surrogata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Status genitoriale riconosciuto. La Cassazione convalida la trascrizione nell’anagrafe italiana dell’adozione di un bambino, avvenuta a New York, da parte di una coppia costituita da un italiano e un cittadino americano. Per la Suprema Corte il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale non costituisce dunque un «elemento ostativo all’adozione». Il verdetto ha respinto il ricorso del sindaco del Comune lombardo di Samarate contro la decisione della Corte di Appello di Milano del giugno 2017 che aveva dato il via libera per il riconoscimento dell’adozione del bambino da parte dei due padri. Nessuna apertura per ora alla maternità surrogata ma la decisione è stata quella di concedere l’adozione alla coppia gay ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Status genitoriale riconosciuto. Laconvalida la trascrizione nell’anagrafe italiana dell’adozione di un bambino, avvenuta a New York, dadi una coppia costituita da un italiano e un cittadino americano. Per la Suprema Corte il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale non costituisce dunque un «elemento ostativo». Il verdetto ha respinto il ricorso del sindaco del Comune lombardo di Samarate contro la decisioneCorte di Appello di Milano del giugno 2017 che aveva dato il viaper il riconoscimento dell’adozione del bambino dadei due padri.per ora allama la decisione è stata quella di concedere l’adozione alla coppia gay ...

