Salvini attacca Speranza: "Vede solo rosso. E' stata fatta una scelta politica, non scientifica" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Duro attacco di Salvini a Speranza: "Lui Vede solo rosso. Il nuovo decreto non ci soddisfa". ROMA – Duro attacco di Matteo Salvini a Roberto Speranza. Il decreto aprile sembra aver definitivamente spaccato la maggioranza. "Se il ministro Vede solo rosso, non lo deve spiegare a me – le parole del leader della Lega, riportate da Il Fatto Quotidiano – il nuovo decreto Covid non ci soddisfa. Così è una scelta politica, non basata su dati scientifici ". Dichiarazioni che confermano una tensione all'interno della maggioranza. Il premier Draghi, al momento, ha sposato la linea rigorista, ma la battaglia al Governo non sembra essere finita qui. Speranza: "La tutela ...

