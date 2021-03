Rischio assembramenti, Arcidiacono “chiude” mercato rionale e del Contadino (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il sindaco di Monreale ha sospeso il mercato settimanale del giovedì e il “mercato del Contadino” della domenica, che coincidono con il periodo festivo pasquale, a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge del 13 Marzo 2021. La decisione tramite ordinanza sindacale firmata il 30 marzo. Il provvedimento ha effetto nei giorni di giovedì 1 aprile 2021 e di domenica 4 aprile. Arcidiacono ha dato mandato al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine di fare osservare l’ordinanza. A Monreale vietate le scampagnate dal 3 al 5 aprile a Pioppo e San Martino delle Scale e di ogni altra area pubblica del territorio comunale. Lo ha deciso il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che ha firmato un’altra ordinanza sindacale nei giorni scorsi. In particolare il sindaco ha deciso di vietare ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il sindaco di Monreale ha sospeso ilsettimanale del giovedì e il “del” della domenica, che coincidono con il periodo festivo pasquale, a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto Legge del 13 Marzo 2021. La decisione tramite ordinanza sindacale firmata il 30 marzo. Il provvedimento ha effetto nei giorni di giovedì 1 aprile 2021 e di domenica 4 aprile.ha dato mandato al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine di fare osservare l’ordinanza. A Monreale vietate le scampagnate dal 3 al 5 aprile a Pioppo e San Martino delle Scale e di ogni altra area pubblica del territorio comunale. Lo ha deciso il sindaco di Monreale Albertoche ha firmato un’altra ordinanza sindacale nei giorni scorsi. In particolare il sindaco ha deciso di vietare ...

