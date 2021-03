Perché non vedrai più le cose che stai vedendo adesso su Facebook (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarà davvero il sacrificio dell’algoritmo in favore dei post più recenti? Leggendo il blog ufficiale di Facebook che annuncia le prossime modifiche all’esperienza di utilizzo della propria app, sembrerebbe di sì. Cambia il News di Facebook e cambiano, quindi, anche le modalità di navigazione degli utenti. Il social network di Menlo Park sta invitando i propri utenti a settare sui propri interessi i contenuti che compariranno al momento dell’apertura dell’applicazione: non capiterà più di vedere un post “vecchio” tra i primi risultati del feed. Il criterio che Facebook farà prevalere sarà quello cronologico. LEGGI ANCHE > Il monopolio di Facebook minaccia anche il mondo delle GIF Cambia il news feed di Facebook, cosa succede «La barra del filtro dei feed – sottolinea Facebook nella ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarà davvero il sacrificio dell’algoritmo in favore dei post più recenti? Leggendo il blog ufficiale diche annuncia le prossime modifiche all’esperienza di utilizzo della propria app, sembrerebbe di sì. Cambia il News die cambiano, quindi, anche le modalità di navigazione degli utenti. Il social network di Menlo Park sta invitando i propri utenti a settare sui propri interessi i contenuti che compariranno al momento dell’apertura dell’applicazione: non capiterà più di vedere un post “vecchio” tra i primi risultati del feed. Il criterio chefarà prevalere sarà quello cronologico. LEGGI ANCHE > Il monopolio diminaccia anche il mondo delle GIF Cambia il news feed di, cosa succede «La barra del filtro dei feed – sottolineanella ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Giustizia: Cartabia, nel programma non solo urgenze ma riforme destinate a rimanere "Nel mio dicastero e non solo - ha proseguito - , c'e' come un doppio binario: c'e' l'urgenza da affrontare - perche' la pandemia investe il Governo con continue domande improcrastinabili, che ...

Cuadrado: "Pirlo? Non è colpa sua, siamo noi che andiamo in campo" Quando non raggiungi un sogno non è perché sei scarso. Bisogna lavorare finché non ce la fai. Continueremo a farlo e sperare che tocchi a noi. Sono fiducioso che essendo una grandissima squadra ...

