Non solo SLAPPs, gli “schiaffi” ai giornalisti che preoccupano in Europa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chi pensa che quella dei giornalisti italiani sia una casta sbaglia di grosso. Lo dimostrano sia il fatto che la maggior parte delle testate (alcune anche a diffusione nazionale) vive di precariato spesso sottopagato, sia l’entità del fenomeno delle minacce e delle intimidazioni ai cronisti che si occupano di notizie scomode. Intimidazioni che spesso prendono la forma di iniziative giudiziarie pretestuose, soprattutto di querele per diffamazione (per le quali in Italia si rischia il carcere) ma anche in minore misura di cause civili. In entrambi i casi comunque oltre il 90% di questi processi - dopo anni di calvario e spese legali, causa anche le lentezze del nostro sistema giudiziario - finiscono con un’archiviazione. Spesso i due fenomeni si incrociano: tanto più sei precario, e quindi non godi di una copertura della tua testata per l’assistenza legale, tanto più ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chi pensa che quella deiitaliani sia una casta sbaglia di grosso. Lo dimostrano sia il fatto che la maggior parte delle testate (alcune anche a diffusione nazionale) vive di precariato spesso sottopagato, sia l’entità del fenomeno delle minacce e delle intimidazioni ai cronisti che si occupano di notizie scomode. Intimidazioni che spesso prendono la forma di iniziative giudiziarie pretestuose, soprattutto di querele per diffamazione (per le quali in Italia si rischia il carcere) ma anche in minore misura di cause civili. In entrambi i casi comunque oltre il 90% di questi processi - dopo anni di calvario e spese legali, causa anche le lentezze del nostro sistema giudiziario - finiscono con un’archiviazione. Spesso i due fenomeni si incrociano: tanto più sei precario, e quindi non godi di una copertura della tua testata per l’assistenza legale, tanto più ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Il miglior software in offerta " VideoProc a 25,95 (sconto del 65%) ... e dei siti di download di video online, ti permette di scaricare solo un video alla volta, in qualità 720p, ma con VideoProc non sarà più così: potrai scaricare più video contemporaneamente, da più ...

Resizable BAR ufficiale su tutte le Nvidia GeForce RTX 30, e le altre? Solo ieri vi parlavamo della promessa fatta dalla casa di portare la funzione su tutte le schede di ... la CPU ora potrà finalmente avere accesso a tutta la memoria VRAM della GPU e non sono a blocchi ...

Hysaj, non solo Roma e Milan: ci pensa anche la Lazio

“Vaccini Usa, l'Fda non li ha approvati ma solo autorizzati in emergenza” In Florida, un medico italiano ci racconta i motivi del suo 'No' al vaccino e l'importanza delle cure immediate anche se si sta a casa La Florida è uno di quegli Stati in America dove non è scattata l ...

