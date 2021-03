Nomine, parte la grande abbuffata. In palio 518 poltrone di Stato. Sono 115 gli organi sociali da rinnovare. In cima i Cda di Cassa Depositi, Fs, Rai e Gse (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra nuove scadenze e vecchie Nomine rimandate dal Governo Conte, alle prese con la pandemia, Sono adesso 115 gli organi sociali – di cui 74 Consigli d’amministrazione e 41 Collegi sindacali, in 90 Società del Ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco (nella foto), che andranno al rinnovo con le Assemblee di Bilancio previste nei prossimi mesi. Si tratta di board e altri organi sociali attualmente composti da 518 persone, di cui 342 Consiglieri e 176 Sindaci. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar sul governo di tutte le partecipate dello Stato. Di queste 90 Società, 15 Sono a controllo diretto, tra cui: Cassa Depositi e Prestiti, Eur, Ferrovie dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra nuove scadenze e vecchierimandate dal Governo Conte, alle prese con la pandemia,adesso 115 gli– di cui 74 Consigli d’amministrazione e 41 Collegi sindacali, in 90 Società del Ministero dell’Economia, guidato da Daniele Franco (nella foto), che andranno al rinnovo con le Assemblee di Bilancio previste nei prossimi mesi. Si tratta di board e altriattualmente composti da 518 persone, di cui 342 Consiglieri e 176 Sindaci. È quanto emerge dalla quarta edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar sul governo di tutte lecipate dello. Di queste 90 Società, 15a controllo diretto, tra cui:e Prestiti, Eur, Ferrovie dello ...

