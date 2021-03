Lituania-Italia, Sensi: “Ho avuto problemi in passato, queste partite mi sono servite mentalmente” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Lavoro per soddisfazioni come queste. queste tre partite mi sono servite anche mentalmente, ho lavorato sui problemi che ho avuto in passato e da adesso proverò sempre a farmi trovare pronto”. Lo ha detto Stefano Sensi, autore del momentaneo 1-0 azzurro di Lituania-Italia nella terza giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. E sul terreno sintetico dello stadio di Vilnius: “La palla si fermava, era necessario forzare il passaggio. Il terreno di gioco ci ha messo del suo”, ha detto ai microfoni di Rai Sport prima di soffermarsi sul momento con l’Inter e con gli azzurri: “Col club abbiamo un grande obiettivo e con la Nazionale abbiamo vinto tre gare importanti. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Lavoro per soddisfazioni cometremianche, ho lavorato suiche hoine da adesso proverò sempre a farmi trovare pronto”. Lo ha detto Stefano, autore del momentaneo 1-0 azzurro dinella terza giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. E sul terreno sintetico dello stadio di Vilnius: “La palla si fermava, era necessario forzare il passaggio. Il terreno di gioco ci ha messo del suo”, ha detto ai microfoni di Rai Sport prima di soffermarsi sul momento con l’Inter e con gli azzurri: “Col club abbiamo un grande obiettivo e con la Nazionale abbiamo vinto tre gare importanti. ...

