Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 del Gruppo CDP inclusa nel primo Bilancio integrato di sostenibilità. Il progetto di Bilancio, illustrato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal CdA.Il bilancio 2020 chiude un anno in crescita sia dal punto di vista dei risultati economici finanziari e patrimoniali che dell'impegno per il supporto all'economia del Paese. Con riguardo ai risultati, si segnala il risparmio postale, che raggiunge i 275 miliardi di euro con una raccolta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembree la dichiarazione consolidata di carattere non finanziariodel Gruppo CDP inclusa nel primo Bilancio integrato di sostenibilità. Il progetto di Bilancio, illustrato dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal CdA.Il bilanciochiude un anno insia dal punto di vista dei risultati economici finanziari e patrimoniali che dell'impegno per il supporto all'economia del Paese. Con riguardo ai risultati, si segnala il risparmio postale, che raggiunge i 275di euro con una raccolta ...

Advertising

GruppoCDP : Il CdA approva il progetto di #bilancio2020: ?raggiunti tutti gli obiettivi triennali del Piano Industriale… - Tele_Nicosia : Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi - CorriereCitta : Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi - blogsicilia : #notizie #sicilia Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi - - PSalzano : RT @GruppoCDP: Il CdA approva il progetto di #bilancio2020: ?raggiunti tutti gli obiettivi triennali del Piano Industriale #CDP2021 ?confer… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp utile Cdp: Palermo, 'nell'anno pandemia sostegno a oltre 100mila imprese' Cosi' Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cdp commentando i risultati del 2020 della spa di via Goito che ha registrato un utile netto di 2,8 miliardi in crescita dell'1% rispetto al 2019. ...

Cdp: utile netto spa cresce a 2,8mld (+1%), +4% risparmio postale (RCO) Cassa Depositi e presiti chiude il 2020 con un utile della capogruppo di 2,8 miliardi, in crescita dell'1% rispetto al 2019 e un risultato di gruppo, considerando solo il perimetro delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di 2,5 ...

Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi Il Tempo Cdp, utile netto 2020 in crescita a 2,8 miliardi Con riguardo ai risultati, si segnala il risparmio postale, che raggiunge i 275 miliardi di euro con una raccolta netta record dal 2013, e l’utile di CDP SpA, in ulteriore crescita a 2,8 miliardi di ...

Cdp: in 2020 utile netto a 2,8 mld (+1%), rissorse mobilitate per 21,7mld (+2%) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cdp spa ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto al 2019. Le risorse mobilitate nel 2020 sono pari a 21,7 miliardi di ...

Cosi' Fabrizio Palermo, amministratore delegato dicommentando i risultati del 2020 della spa di via Goito che ha registrato unnetto di 2,8 miliardi in crescita dell'1% rispetto al 2019. ...Cassa Depositi e presiti chiude il 2020 con undella capogruppo di 2,8 miliardi, in crescita dell'1% rispetto al 2019 e un risultato di gruppo, considerando solo il perimetro delle societa' soggette a direzione e coordinamento, di 2,5 ...Con riguardo ai risultati, si segnala il risparmio postale, che raggiunge i 275 miliardi di euro con una raccolta netta record dal 2013, e l’utile di CDP SpA, in ulteriore crescita a 2,8 miliardi di ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cdp spa ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto al 2019. Le risorse mobilitate nel 2020 sono pari a 21,7 miliardi di ...