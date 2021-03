Cdp | in 2020 utile netto a 2 | 8 mld +1% e risorse mobilitate per 21 | 7mld +2%

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Cdp spa ha chiuso ilcon unpari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell’1% rispetto al 2019. Lenelsono pari a 21,7 miliardi di euro (+2%). Lo rende noto Cdp dopo che il Cda, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembree la dichiarazione consolidata di carattere non finanziariodel Gruppo Cdp inclusa nel primo Bilancio integrato di sostenibilità. Il progetto di Bilancio, illustrato dall’Amministratore delegato Fabrizio Palermo, sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Con riguardo alla raccolta, questa si attesta a 378 miliardi di euro, ...

... ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembree la dichiarazione consolidata di carattere non finanziariodel Gruppoinclusa nel primo ......su Il Sole24Ore nelle prossime ore sarebbe attesa un'offerta da parte dal consorzio guidato da(... Dopo la diffusione dei risultati finanziari delgli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ...Load Error A livello di bilancio consolidato, invece, l'utile scende del 66% a 1,2 miliardi principalmente per la valutazione a patrimonio netto di Eni (-2,5 miliardi di euro nel 2020). La major ...Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'anno appena concluso ha visto il grande impegno messo in campo da Cdp concretizzarsi in numerose iniziative a sostegno dell'economia italiana. Il gruppo ha mobilitato 39 ...