Bufera su Er Faina | ' Ma quale cat calling? Fischiare a una ragazza non è un insulto'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Aurora Ramazzotti lancia un dibattito via social denunciando il fenomeno del cat, ovvero la pratica di alcuni uomini dialle donne in strada e Damiano 'Er' interviene a suo ...

Advertising

askanews_ita : La Bufera su Er Faina - zazoomblog : Er Faina nella bufera dopo aver legittimato il catcalling: il video dell’ex protagonista di Temptation Island fa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Faina

TGCOM

In seguito Erha puoi pubblicato una storia in compagnia della nonna , chiamata a '... Lasocial che si è scatenata su di lui però lo ha colto alla sprovvista. 'Qualcuno è arrivato a dire ...Erha poi precisato: 'Raga è sotto inteso che il mio discorso di prima vale per i ragazzi, certe che se uno dei 60 anni dice a una di 16 anni 'a bella', gli tiro la scarpa io'. In seguito Er ...In seguito Er Faina ha puoi pubblicato una storia in compagnia della nonna, chiamata a "testimoniare a suo favore". "Se uno passa con la macchina e te fischia "a bella", te che fai?" le ha domandato e ...