Traffico Roma del 30-03-2021 ore 09:00 (Di martedì 30 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono cose su quasi tutte le strade consolari in entrata verso il centro in particolare Lungo Aurelia tra il raccordo è Piazza Irnerio sulla Cassia La storta e la Giustiniana Traffico congestionato sulla Flaminia dove ci sono quelle a partire da Prima Porta sino al bivio di Tor di Quinto a Traffico intenso si aggiungono dei lavori all'altezza di due punti Ci sono inoltre code per chi dal raccordo è diretto sulla Flaminia sul Raccordo Anulare da situazione vedere allenamenti con coda in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina e poi tra le uscite Casilina e da ...

