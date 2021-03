Tomori: «Al Milan mi sento a casa. Riscatto? non decido solo io» (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al Milan. Le sue parole Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al Milan. Le sue parole, legate anche al possibile Riscatto SCUDETTO – «La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale». TIFOSI – «Un po’ mi sono sorpreso, ma non tantissimo visto il carattere delle persone qui. È stato facile ambientarmi, erano tutti così amichevoli. Se ho sognato di giocare a San Siro con il pubblico? Certo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Fikayoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al. Le sue parole Fikayoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al. Le sue parole, legate anche al possibileSCUDETTO – «La distanza dall’Inter è grande, però non vedo perché non dovremmo crederci fino alla fine. Tornare in Champions è un traguardo eccellente, ma da giocatori bisogna continuare a pensare al bersaglio grosso. E noi sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale». TIFOSI – «Un po’ mi sono sorpreso, ma non tantissimo visto il carattere delle persone qui. È stato facile ambientarmi, erano tutti così amichevoli. Se ho sognato di giocare a San Siro con il pubblico? Certo ...

