Roma, omicidio a Centocelle: commercialista ucciso in un bar dopo una lite (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Una lite sfociata in un raptus costato la vita a un uomo, un commercialista 50enne, ucciso con un corpo contundente. È quanto accaduto ieri sera alle 21 circa all'interno del Winning bar, in via dei Glicini 26, in zona piazza dei Mirti, nel quartiere Centocelle di Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica e gli uomini della Squadra Mobile.

