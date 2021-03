PEC obbligatoria per imprese e professionisti ma non per i cittadini (Di martedì 30 marzo 2021) ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ". Si tratta di una proposta di modifica dell'articolo 80 del Codice della Strada in cui si fa riferimento all'obbligo da parte del ... Leggi su ilsoftware (Di martedì 30 marzo 2021) ... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ". Si tratta di una proposta di modifica dell'articolo 80 del Codice della Strada in cui si fa riferimento all'obbligo da parte del ...

Advertising

ilsoftware : PEC obbligatoria per imprese e professionisti ma non per i cittadini -