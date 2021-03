MotoGP | Vinales | ' Con Crutchlow in Yamaha c' è un' armonia diversa'

(Di martedì 30 marzo 2021) È un Maverickfelice e apparentemente molto sereno , quello che abbiamo visto trionfare nel primo Gran Premio della stagione . Un risultato per certi versi inaspettato, vista la velocità ...

Qatar,commenta: 'Superare le Ducati meglio della vittoria'Tanti i temi lasciati aperti soprattutto dalla gara dellasarà ancora il favorito? Miller e le Ducati troveranno la giusta strategia di gara? Quartararo sarà della partita? Le Yamaha ...Il pilota spagnolo, vincitore del primo GP dell'anno in Qatar, ha esaltato il contributo dall'ex pilota Honda in fase di sviluppo della nuova M1 ...Maverick Vinales ha probabilmente centrato la vittoria più bella della sua carriera in MotoGP nel Gran Premio del Qatar, ma la sensazione diffusa è che quella di Losail sia stata più una ...