MotoGP | Valentino Rossi | “In Qatar mi aspettavo di più | da risolvere problemi con la gomma”

(Di martedì 30 marzo 2021)ha commentato con sincerità il dodicesimo posto del Gran Premio del2021, prima prova del Motomondiale che vede il fuoriclasse di Tavullia in sella alla Yamaha Petronas. “Ci aspettavamo di più, inutile nasconderlo – ha ammesso il Dottore – In gara abbiamo sofferto con laposteriore, però devo dire che il quarto posto in qualifica è stato un grande risultato quindi non è tutto da buttare. Ho fatto il mio miglior giro di sempre su questo circuito.” Adesso si rimane a Losail, visto che il circuitoiota sarà teatro anche della seconda prova stagionale nel pmo weekend. “Cercheremo di analizzare profondamente tutti i dati prima delle prove libere – ha concluso– Speriamo di...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP Le parole di Valentino #Rossi all'inizio della settimana che porta al secondo GP del #Qatar - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: Viñales centra la vittoria nel primo MotoGp della stagione. Male Valentino 12° ma il suo allievo è sul podio dopo la pole a… - infoitsport : MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi ha sfruttato bene la scia” - corsedimoto : MOTOGP - Jorge #Lorenzo commenta il primo round MotoGP 2021 sul suo canale YouTube. Analizza i risultati di Valenti… - Gazzetta_it : #ValentinoRossi e il bis a #Losail: 'Speriamo di risolvere i problemi vedendo i dati' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino

I piloti più vincenti nella classe regina nella storia del Gp del Qatar sonoRossi e ...Gp Qatar Venerdì 26 marzo Moto3 Prove Libere 1 12.50 - 13.30 Moto2 Prove Libere 1 13.45 - 14.25...Inil legame è stato stretto conRossi e il team VR46: prima della gara inaugurale della stagione 2021 in Qatar è stata ufficializzata una partnership con Tanal Entertainment Sport & ...MotoGP Gp Qatar - Neanche il tempo di festeggiare che la MotoGP torna subito in pista, ancora una volta a Losail per la seconda gara in Qatar il Gran Premio di Doha. In gara uno è andato quasi tutto c ...Giovanni Di Pillo racconta Troy Bayliss, dall’incidente che gli costò un dito “Ma la cosa peggiore è un’altra” alla verità sulla staccata a Monza “Mi disse che aveva sbagliato Haga”, fino a quella vol ...