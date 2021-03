Milan, Ibrahimovic: «Puoi addomesticare un leone, ma non Zlatan» (Di martedì 30 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic ha svelato il segreto della sua personalità Intervistato da Champions Journal, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del segreto dietro la sua personalità: «Io ho un problema. Non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni e con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono sempre qui e in grado di fare quello che sto facendo. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio io alla mia età. Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro. Io dopo i 30 sono diventato ancora più forte». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 PARAGONE CON IL leone – «Puoi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021)ha svelato il segreto della sua personalità Intervistato da Champions Journal,ha parlato del segreto dietro la sua personalità: «Io ho un problema. Non sono mai soddisfatto. Ho 39 anni e con quello che ho fatto potrei non lavorare più e fare comunque un’ottima vita d’ora in poi, ma ho sempre questa grande passione per quello che faccio. Voglio sempre di più. Forse è per questo che sono sempre qui e in grado di fare quello che sto facendo. Non vedo molti giocatori fare quello che faccio io alla mia età. Dopo i 30 anni normalmente inizia la fase calante per un giocatore e arriva il ritiro. Io dopo i 30 sono diventato ancora più forte». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PARAGONE CON IL– «...

